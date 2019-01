VÍDEO La impressionant «pluja» d'aranyes que no et deixarà indiferent

Les persones que pateixen aracnofòbia ho passarien molt malament si es trobessin en una situació com la que s'ha viscut aquests dies al sud-est de Brasil. Una pluja d'aranyes ha sorprès els habitants d'una zona rural al sud del Brasil. En les imatges del diari britànic The Guardian, es poden veure centenars d'aranyes suspeses al cel. Els científics expliquen que no es tractaria d'una pluja d'aranyes com sembla sinó que estan en suspensió en una enorme teranyina que han creat per atrapar les preses.Argumenten que concretament, l'espècia d'aranyes parawixia bistrata construeixen teranyines en comunitat que gairebé són impossibles de percebre amb l'ull humà de manera que sembla que les aranyes estiguin flotant o caient del cel.Segons els experts, aquest fenomen seria típic durant l'època de calor i clima humit d'aquestes zones del Brasil com l'estat de Minas Gerais on s'ha pogut veure aquest fet. No obstant això,