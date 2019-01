Defensors del terraplanisme faran un creuer «fins a la fi del món» per demostrar la seva teoria

La Conferència Internacional de Flat Earth, que com el seu nom indica, defensa que la Terra és plana, ara ha fet un pas més i està organitzant un creuer de luxe per demosrtar-ho. El viatge està previst que es pugui fer durant el 2020 quan asseguren que es confirmarà la seva teoria: que el planeta és un disc pla, envoltat d’un mur que seria l’Antàrtida.



Des de l’organització prometen que els passatgers viuran “l’aventura més gran, més audaç i millor fins al moment”. De moment l’excapità del vaixell ha explicat que si la terra fos plana, els tripulants ho tindrien força complicat per orientar-se, perquè, per exemple, els sistemes de navegació GPS estan dissenyats sota la premissa que la Terra és rodona.



Tot i la promoció que n’han fet, de moment, no hi ha més informació, ni es poden reservar els bitllets.