VÍDEO Un camió del Dakar atropella un espectador

Durant el transcurs de la cinquena etapa del Dakar 2019, disputada aquest divendres entre Tacna i Arequipa, un camió ha atropellat un espectador. Ha estat el quilòmetre 279 de l'especial, quan el vehicle s'ha trobat de sobte un grup de persones al mig del seu recorregut, resultant ferida una persona. Es tracta d'un home de 60, de Sud-àfrica, que ha patit una lesió al fèmur.El ferit va ser traslladat d'immediat a l'hospital d'Arequipa. L'organització de la prova va emetre un comunicat en el que assenyalava que els aficionats es trobaven fora de l'àrea delimitada. També va informar de la desqualificació del conductor del camió, Andrey Karginov. Però no per l'atropellament sinó per no socórrer la víctima.