VÍDEO L'enterrament d'un canari i un gos golafre inoportú: el vídeo que ja es considera el «més viral del 2019»

Más que mascota, fuiste un hermano pic.twitter.com/er2IaPxyfO — Ale (@MemelordVzla) 9 de gener de 2019

En poc menys de dues setmanes de 2019, ja corre per les xarxes socials el que s'ha batejat com "el vídeo més viral de l'any". Es tracta de l'enterrament que fa un nen xilè, Renato Barrera de 13 anys, al seu canari Chimuelo. El gos del jove s'acaba convertint en protagonista inesperat -i també inoportú- de la història.Es disposava a oferir-li sepultura i fa un forat a terra, quan el diposita, apareix el gos i se l'endú a la boca. La història, però, té final feliç, perquè aconsegueix treure'l i enterrar-lo com tenia previst.I el perquè de ser considerat "el més viral de 2019", per les reaccions i rèpliques que va tenir arreu, amb, com acostumen molts dels internautes, enginy i una pinzellada de gràcia.