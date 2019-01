VÍDEO L'impactant rescat d'un nen de 19 mesos que anava sol i descalç en temperatures gèlides

MCTS Driver Irena Ivic rescued a baby boy that she spotted alone on a freeway overpass in Milwaukee. Another amazing story of #MCTSExcellence https://t.co/HJhDGHLC4J pic.twitter.com/rX8llvh2Ue — RideMCTS (@RideMCTS) 10 de gener de 2019

Una conductora d'autobús de Milwaukee, Irena Ivic, ha protagonitzat una de les escenes del Nadal. Durant el seu torn, va veure un bebè corrent sol pel carrer, descalç i vestint amb només un body. La conductora no va dubtar en aturar el vehicle i socórrer el nen, que estava plorant.La temperatura era gèlida en ple mes de desembre en aquesta part dels Estats Units, a Wisconsin. Ivic va rescatar el nen i se la va emportar a dins de l'autobús perquè pogués escalfar-se. A més, una passatgera va oferir el seu abric.Finalment, es va adormir als braços de la conductora i no va patir cap tipus de lesions. Fins al lloc arribaven bombers i policies per saber com podia haver un infant sol pel carrer. La mare l'havia deixat marxar de casa. Ivic va ser reconeguda per aquest gest.