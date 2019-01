Aquesta cançó de Lady Gaga no tornarà a sonar mai més enlloc i aquest és el motiu

Lady Gaga ha ordenat que la seva cançó "Do What U Want (With My Body)", en què col·labora amb el raper R. Kelly, sigui eliminada de totes les plataformes de reproducció de música. La cantant ha pres aquesta decisió després que el cantant hagi estat acusat per diverses dones d'abús sexual i d'abús a menors.



"Estic al costat d'aquestes dones al 100%. Les crec, sé que estan patint i sento que les seves veus han de ser escoltades i preses seriosament", ha assegurat l'artista. De fet, la cantant ha volgut remarcar que "Do What U Want (With My Body)" va sorgir durant una etapa "molt fosca de la seva vida": "Encara estava processant els meus traumes", ha detallat en referència a l'agressió sexual que va patir quan tenia 19 anys.