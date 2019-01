Qui és Marie Kondo, la dona que està revolucionant les xarxes socials?

La senyoreta Kondo, que m'ajudi a posar ordre. pic.twitter.com/7npyGAfH9O — Melcior Comes ✍️️ (@MelciorComes) 10 de enero de 2019

Això no ho desbrossa ni la Kondo! pic.twitter.com/zABTpshelY — Serafino (@ManelMazon) 10 de enero de 2019

Quiero invitar a Marie Kondo a pasear por las Ramblas de Barcelona el día de Sant Jordi. pic.twitter.com/zbmlhrNE9s — Joan Margarit (@JoanMargarit_) 11 de enero de 2019

Mi cuarto después de ver A ordenar! Con Marie kondo pic.twitter.com/XZE8RzEmBs — Gabriela Guerra (@gabrielaguerra9) 5 de enero de 2019

Marie Kondo reconoce que le resulta imposible ordenar la mesa de un opositor. pic.twitter.com/etKvZIfW9u — Octavio Beares (@OctavioB_) 11 de enero de 2019

Marie Kondo és la nova Rosalía. — Sr. Serra (@DanishDisaster) 11 de enero de 2019

Soy la peor pesadilla de Marie Kondo. pic.twitter.com/6hXZYpA7a7 — Enrique (@yodigono) 11 de enero de 2019

El postureo tuiteril y editor cabreado con @MarieKondo porque dice que solo hay que guardar 30 libros en nuestras casas. A ver, amigos, necesitáis 3 años de media para llenar la estanteria... Y el conocimiento caduca! pic.twitter.com/i93ujFnIWC — Xarnegos per la República 🎗 (@xarnegosperlain) 11 de enero de 2019

No tengáis más de tres amigos. Soy la Marie Kondo de las amistades. — La Magdaleno 🔻 (@MagdalenaProust) 11 de enero de 2019

Marie Kondo està arrasant a la plataforma Netflix . L'any 2015 ja va ser inclosa per la revista Time a la seva llista de les 100 persones més influents del món. I en què influeix Marie Kondo? En l'ordre.La dona japonesa dedica la seva vida a endreçar cases, armaris, taules... Aquesta passió per l'ordre la té des de ben petita. Alguna de les frases que més controvèrsia ha generat a les xarxes té a veure amb els llibres. Concretament, segons Konde, només hauries de tenir 30 llibres a casa.Té el seu propi mètode per posar les coses a lloc i alliberar espai, el que es podria considerar una filosofia: és el Konmari, i el va publicar al seu llibre, que es va convertir en un best-seller. Ara, té la seva sèrie a Netflix (A ordenar con Marie Kondo), que s'ha convertit en un fenomen mundial. Les xarxes han reaccionat a la sèrie, així com al mateix personatge de Kondo i la seva metodologia.