En què consisteix el«proveïdor totaler», la nova estratègia de Mercadona?

La cadena de supermercats Mercadona ha decidit canviar l'estratègia de producció de les seves marques blanques (Hacendado, Deliplus, Bosque Verde i Compy). Si fins ara tenia interproveïdors que desenvolupaven en exclusiva per la companyia tota una categoria de productes, i proveïdors especialitzats per a casos concrets, ara ha decidit transformar tots dos en un proveïdor totaler amb qui contractarà producte a producte, tal com ha avançat aquest dijous Expansión Es tracta d'un moviment que Mercadona va iniciar el 2012, després adonar-se que els interproveïdors que els oferien una categoria completa de productes no tenien per què ser especialistes en fabricar tots els productes d'aquesta categoria, de manera que calia donar-li temps per desenvolupar un nou producte o recórrer a un proveïdor especialista.Amb el proveïdor totaler Mercadona podrà guanyar "agilitat" a l'hora d'introduir l'"assortiment eficaç" que demana el client, i diverses empreses podran fer productes de marca blanca per a Mercadona d'una mateixa categoria. L'objectiu és oferir un assortiment més ampli de "màxima qualitat i al millor preu possible", han explicat a Europa Press fonts de la companyia.En total Mercadona compta amb 1.400 interproveïdors i proveïdors especialitzats que des d'aquest moment deixen de diferenciar-se per denominar tots proveïdors totaler, amb els qui passa de gestionar categories completes a gestionar producte a producte.El model de relació amb el proveïdor totaler serà una relació a llarg termini, amb l'objectiu de desenvolupar un producte amb el cap i per al cap amb innovació i que aporti diferenciació. El contracte del producte serà indefinit, socialment responsable i rendible tant per al proveïdor com per a Mercadona.