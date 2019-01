Incorporació estrella inesperada a la segona temporada de«Benvinguts a la família»

L'actor Santi Millán s'ha incorporat a la segona temporada de la sèrie Benvinguts a la família, que TV3 estrena dilluns que ve, en el que suposa el seu retorn a la cadena catalana com a actor. En la presentació d'aquesta segona temporada, el director de TVC, Vicent Sanchis, ha subratllat l'èxit de la primera, que va ser la millor estrena d'una sèrie de ficció en els últims deu anys de TV3, i ha ressaltat que "omple una franja d'audiència, la gent jove, que de vegades no és fàcil de fidelitzar".



La sèrie està protagonitzada per Melani Olivares, Yolanda Ramos, Ivan Massagué, Nao Albet, Leiti Sene i Nonna Cardoner, i un dels creadors de la sèrie Ivan Mercadé ha afirmat que en aquesta segona temporada hi ha trames diverses amb un desencadenant inicial que és la arribada del personatge de Millán.



L'actor s'ha mostrat molt content de tornar a TV3 com a actor de ficció i de travar amb Pau Freixas i Ivan Mercadé: "Són uns mestres. És un gust perquè el que un actor vol és que el espremin bé i això és el que fan". L'actriu Melani Olivares ha destacat la qualitat i professionalitat del repartiment ja que si no, "no es podria rodar en tres mesos", al que Yolanda Ramos ha sumat el gran ambient que es viu al rodatge.