VÍDEO Així podrien ser els mòbils en un futur no molt llunyà

La companyia Royole va presentar ha presentat aquesta setmana als Estats Units el primer mòbil flexible, el FlexPai, un model que pretén marcar tendència i acabar regnant en el món dels dispositius.El més innovador del FlexPai és, sense dubte, la seva pantalla plegable. Tal com podeu veure en el vídeo que ve a continuació, el dispositiu es plega com si fos un llibre i pot arribat a tenir tres pantalles diferents: una de principal amb una resolució de 810 x 1440; una de secundària de 720 x 1440 i una de més petita de 390 x 1440. A més a més, aquest nou dispositiu inclou una càmera dual, de 20 i 16 megapíxels, un sensor d'empremta dactilar i un port USB.Com segurament ja suposàveu, fer-se amb un FlexPai no surt barat: el model més bàsic val 1.300 euros.