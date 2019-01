VÍDEO El vídeo definitiu que demostra que tots els capítols de «Black Mirror» estan connectats

La sèrie Black Mirror de Netflix s'ha convertit en el producte audiovisual del moment. La recent estrena de ​Black Mirror: Bandersnatch l'ha situat al centre de l'atenció mediàtica, ja sigui per revolucionar la manera d'entendre el cinema , com pel que suposa dins la saga.Però la cinquena entrega, en format pel·lícula i disponible a la plataforma Netflix, trenca amb les quatre temporades anteriors, formades per capítols d'una hora de durada aproximada independents entre ells. Però realment les trames són tan independents? Un youtuber demostra que no, que en realitat tots els capítols tenen petits detalls que recorden altres episodis: els càirons de les notícies que surten per televisió, publicitat al carrer, adhesius... són petits trets que passen per alt als espectadors.