VÍDEO El discurs d'un migrant contra Vox que ja han vist 2 milions de persones

"Això és el que fem els immigrants: treballar". Així comença el discurs de Serigne Mamadou, un immigrant sevillà, contra Vox que s'ha fet viral i ja han vist gairebé dos milions de persones."No venim aquí a robar ni a vendre droga ni a fer mal a ningú", diu Mamadou, i assenyala el "senyor de Vox" -"No vull dir els seu nom de bon matí, que em porta mala sort", assegura"- no ha fet cap proposta perquè Espanya millori.I què és pot fer perquè Espanya millori? Mamadou té propostes: dir als bancs, "als lladres" que deixin de desnonar famílies i retornin les cases a les famílies que les han pagat durant anys. "Espanyols primer? On ets tu? Jo sóc el primer espanyol, jo estic al camp, i tu l'únic que fas és entrenar els joves perquè siguin racistes i es matin amb els immigrants", diu l'home a Santiago Abascal.Malgrat tot, Mamadou té clar que hi ha joves que no pensen així, que pensen en el futur, en treballar i en "buscar-se la vida". "Senyors de Vox, si vol fer alguna cosa per Espanya deixi de parlar, calla ja i deixa que els immigrants treballem. Visca Sevilla", rebla.El vídeo es va fer públic dilluns, al compte de Facebook de Spanish Revolution, just un dia abans que Vox poses sobre la taula les seves exigències per donar suport a l'acord d'investidura de PP i Ciutadans. Entre més mesures, vol expulsar 52.000 immigrants i derogar la llei contra la violència masclista.