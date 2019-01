Sabeu què és un núvol lenticular?

El núvol lenticular és un fenomen meteorològic curiós, no gaire habitual, però que s'ha pogut veure aquesta setmana a molts punts del país, deixant estampes espectaculars. Però... què és exactament un núvol lenticular?El núvol lenticular (tècnicament: Altocumulus lenticularis), com el seu mateix nom indica, és un núvol amb forma de lent. La seva formació no és massa usual, ja que només se sol veure a grans altituds i en zones muntanyoses on puguin estar aïllades d'altres núvols. Estan considerats com a preludi de tempesta o molt vent.La seva formació és complexa. Cal que l’ambient sigui humit, així el núvol pesa i queda atrapat en alguna formació muntanyosa. Alhora, hi ha d’haver el vent suficient per poder estirar el núvol i fer desaparèixer la resta de boires.