VÍDEO L’espectacular (i original) anunci que ha meravellat els amants del cinema

La cadena de supermercats nord-americana WalMart ha aconseguit convertir-se en tendència aquesta setmana. Ha estat gràcies a l'anunci que va metre durant la gala dels Globus d'Or. El vídeo, protagonitzat pels cotxes més icònics de la història del cinema, acumula desenes de milions de reproduccions i s'està difonent a una velocitat vertiginosa a través de les xarxes socials.L'espot, molt original, ha aconseguit meravellar els amants del cinema i també els de la publicitat. Durant l'anunci, que dura un minut i mig, hi apareixen vehicles tan emblemàtics del setè art com el Batmòbil de Batman, el vehicle dels Els Caçafantasmes, KITT de la sèrie Cotxe Fantàstic, la furgoneta d'o el Ford Explorer de, entre altres. Realment espectacular.