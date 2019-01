ENQUESTA Estàs d'acord que Cristina Puig substitueixi Laura Rosel al capdavant del «FAQS»?

Crec que l’enquesta està mal feta. No tinc res en conta de la Cristina Puig. Però crec que la manera de d’esperir a la Laura Rosel, que ha fet una gran tasca pel programa, no es gens ètica.



Desitjo el millor per la Cristina Puig i espero que no tingui la mateixa fi que la Laura. (Cosa que dubto molt)