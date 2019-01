Els Mossos alerten d'una nova estafa per desbloquejar mòbils robats

Et roben el mòbil, el busques per l’APP de localització i indiques un telèfon de contacte perquè t'indiquin on és. Poc després, reps un SMS que et demana el PIN. NO PIQUIS! Si el dones, els lladres desbloquejaran el terminal pic.twitter.com/bNiWFpDm3A — Mossos (@mossos) 4 de enero de 2019

Els Mossos d'Esquadra alerten d’una nova tècnica que utilitzen els lladres de telèfons mòbils i en què la víctima col·labora sense adonar-se'n amb els delinqüents. Tal com ha explicat la policia catalana a través de Twitter, quan la víctima del robatori intenta localitzar el seu aparell a través d'una aplicació de localització, rep un missatge de text que li demana el codi PIN per desbloquejar el terminal.Si dona el codi, ja ha begut oli. Els lladres podran desbloquejar el mòbil amb el número que els ha adonat, sense saber-ho, la mateixa víctima. Un cop desbloquejat, podran accedir al terminal, veure-hi tot el que hi ha guardat i canviar les contrasenyes sense necessitat de formatejar-lo. És a dir, ho tindran molt més fàcil.Per tant, els Mossos han fet una alerta per evitar caure en aquest tipus de parany. De fet, és recomanable no compartir contrasenyes ni codis de seguretat a través de missatges o aplicacions desconegudes, i encara menys si que ho demana és un anònim.