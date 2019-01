Pelar una patata pot arribar a ser una feina ben fàcil si se sap com fer-ho. Un truc ens ensenya com fer aquesta tasca de manera senzilla i ràpida. S'agafa el tubercle i se li fa un tall circular a la pell abans de posar-lo a bullir.Un cop s'extreu del foc, només cal estirar dels extrems suaument per deixar la patata pelada i sense perill d'endur-se part d'aliment, que poc o molt acaba marxant si es pela amb ganivet.