VÍDEO L'hilarant missatge de Berto Romero a aquells que els cansa que els desitgin bon any

Hay gente a la que le molesta que le sigan felicitando el año nuevo pic.twitter.com/rluQpgk7O1 — Berto Romero (@Berto_Romero) 2 de gener de 2019

Berto Romero s'ha convertit en tendència en les darreres hores a Twitter. L'humorista català està triomfant a les xarxes socials amb el fragment de la seva darrera intervenció en el programa Late Motiv d'Andreu Buenafuente, a Movistar 0. Romero resol preguntes dels espectadors setmanalment i, en aquesta ocasió, posa sobre la taula un tema clau d'aquestes dates: quan hem de deixar de desitjar el bon any?L'humorista fa broma sobre aquells als quals els molesta que s'estigui desitjant bon any durant molts dies, més enllà de la nit del 31 de desembre a l'1 de gener. "Sóc partidari de dir-ho tot l'any, especialment si et molesta, i et fots", diu. "Si algú es molesta perquè li desitgen bon any, que rebenti, que exploti. És brossa", bromeja.El vídeo, compartit per ell mateix a Twitter, i que es pot veure a continuació, ja acumula desenes de milers de reaccions i comparticions.