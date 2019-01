Aquests són els 10 cotxes més venuts el 2018

Un empleat de Seat en la línia de producció del nou Seat León. Foto: Esther Romagosa

Els 10 cotxes més venuts el 2018 a l'estat espanyol

(xifra de cotxes venuts)



Seat León: 34.897

Seat Ibiza: 31.392

Nissan Qashqai: 31.287

Dacia Sandero: 31.130

Renault Megane: 29.082

Renault Clio: 28.859

Volkswagen Polo: 28.173

Volkswagen Golf: 27.090

Citroen C4: 26.193

Peugeot 3008: 22.870

El Nissan Qashqai ocupa posicions de podi. Foto: F.Servet

Les matriculacions de turismes van caure un 2,8% durant el 2018 a Catalunya respecte el 2017, segons les patronals Anfac, Faconauto i Ganvam. Així, entre gener i desembre de l'any passat es van matricular 185.105 unitats davant les 190.480 del mateix període de l'any anterior. Catalunya ha estat, de fet, l'únic territori de l'Estat on en el període acumulat cauen les matriculacions ja que la resta de comunitats registren increments.Pel que fa al desembre, el descens s'ha accentuat fins al 15%, amb 13.584 vehicles. A la resta de l'Estat, les matriculacions de turismes van registrar un increment del 7%, fins als 1,32 milions d'unitats mentre que al desembre van caure un 3,5% (99.921 unitats). La patronal destaca que és el primer mes de desembre amb descensos des del 2012 i ho atribuït a una "debilitat real de la demanda".La patronal també constata que ja són quatre mesos amb reduccions de vendes dels vehicles a l'Estat, fet que no es produïa des de fa sis anys, i dona per finalitzades les "distorsions de mercat" que va provocar l'entrada en vigor de la nova normativa d'emissions WLTP. Un altre dels arguments per explicar el descens és, segona la patronal, el fet que la vigília de Nadal i el 31 de desembre fossin en dilluns, ja que no ha contribuït a l'activitat comercial.La marca catalana Seat ha estat la més venuda durant aquest 2018 en el mercat espanyol, amb 107.328 unitats. Els models més exitosos han estat el Seat León, amb 34.897, i l'Ibiza, amb 31.392. En segon lloc, s'ha situat Volkswagen, amb 102.594 cotxes, i Peugeot, amb 98.914.Segons la companyia, mentre que les vendes en el mercat de particulars han crescut un 3,7% en un any a Seat s'han enfilat fins al 14% respecte al tancament del 2017 i ha afegit que la facturació s'ha incrementant per sobre del 25%.