Els socis del Barça podran emportar-se el seient del Camp Nou a casa

Els abonats del Camp Nou podran quedar-se amb el seu seient quan els canviïn després de les obres de l’Espai Barça, el projecte que transformarà les instal·lacions del club (no només el Camp Nou) en els propers anys, segons publica avui El Periódico En aquest pla de remodelació, hi haurà un moment que s’hauran de substituir els 80.000 seients del Camp Nou. Arribat aquest instant, el club està fent-li voltes a una idea del president Bartomeu, que consisteix que els socis culers, alguns dels quals porten generacions pagant el seu abonament, puguin, per un mòdic i simbòlic preu adquirir el seu seient de tota la vida.La proposta no té un objectiu econòmic i el club espera que tingui una gran acceptació. Alguns abonats consultats pel diari reconeixen que és una gran idea i tots asseguren que els adquiriran.Per exemple, Pepe Buixó, soci des que va néixer i posseïdor des de fa més de 20 anys de cinc seients, reconeix que adquirirà de molt gust les butaques “ja que es tracta d’un record tremendament sentimental, ja que allà vivim moments de les nostres vides molt significatius”.