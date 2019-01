WhatsApp deixarà de funcionar el 2019 en aquests mòbils

Com passa cada any, aquest 2019 també hi haurà alguns models de mòbils en què WhatsApp deixarà de funcionar. I és que el ritme de les actualitzacions provoca que diversos dispositius quedin obsolets i no siguin disponibles amb la popular aplicació de missatgeria.En concret, a partir d’aquest any, WhatsApp ja no es podrà fer servir en els models: Nokia S40, Windows Phone 8.0, iPhone 3GS, Nokia Symbian S60, BlackBerry OS i BlackBerry 10.A banda d’aquests dispositius, l'aplicació també ha anunciat que entre 2019 i 2020 deixarà d’estar disponible en els sistemes operatius Android 2.3.7 i iOS 7. Tot i això, la companyia explica al seu web de preguntes i respostes que aquests smartphones podrien deixar de funcionar abans de les dates previstes: "Com que ja no estem desenvolupant funcions per a aquests sistemes operatius, algunes funcions podrien deixar de funcionar en qualsevol moment".L'usuari no té gaires solucions. Una possible sortida és intentar actualitzar el sistema operatiu. Si no és possible, les úniques alternatives són: utilitzar aplicacions similars com Telegram o Messenger o comprar un altre aparell.