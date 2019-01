​L'aplaudida portada dels Reis d'Orient d'«El Jueves»

La portada d'«El Jueves»

¡LA PORTADA! ¿Habéis sido buenos este año? Pues da igual, porque esto es lo que se avecina... pic.twitter.com/THNZmGLeQY — El Jueves (@eljueves) 30 de desembre de 2018

Els Reis d’Orient ja són a la cantonada. El Jueves ho ha volgut celebrar amb una portada dedicada a Ses Majestats.Els Reis, per això, no són els clàssics Melchor, Gaspar i Baltasar, sinó que estan protagonitzats pels dirigents de la dreta espanyola: Albert Rivera, Pablo Casado i Santiago Abascal.Sembla que els Reis de la revista satírica porten alguna cosa més que or i mirra. Si no que li demanin al líder de Vox, que demana als seus companys qui és el negre?La portada ha estat molt aplaudida a les xarxes socials pels seguidors de la revista.