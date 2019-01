happy new year apparently it's still 2018 here in sydney ✨ pic.twitter.com/laLXA4vo89 — michelle (@michvllv) 31 de desembre de 2018

Aquells qui hagin vist la pel·lícula Atrapat en el temps sabran molt bé què significa l'expressió "el dia de la marmota". Això és el que han viscut els ciutadans de Sidney, a Austràlia, però en lloc de "dia" més aviat podríem parlar "d'any".En una projecció per celebrar l'entrada al 2019 es va cometre un error tipogràfic, i es va felicitar tots els assistents per entrar al 2018. Ràpidament la imatge va traslladar-se a la xarxa, on se n'han fet mofes de tot tipus.