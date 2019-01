VÍDEO Netflix revela la data d'estrena de la nova temporada de «Stranger Things»

El poble de Hawkins tornarà a ser el punt de totes les mirades aquest 2019. El municipi on transcorre la sèrie Stranger Things és el protagonista del nou vídeo que Netflix ha fet per promocionar la data d'estrena de la nova temporada de l'exitosa sèrie, que s'ambienta en els anys 80 i que arribarà a la tercera entrega a l'estiu d'aquest 2019.Netflix ha publicat un vídeo a la xarxa aprofitant l'arribada del nou any, en què es reprodueix com es dona la benvinguda en directe i per televisió al 1985 a la petita vila de Hawkins. Finalment, l'esperada data és revelada: 4 de juliol.Netflix ja havia estat fent bullir l'olla des de feia mesos, amb un vídeo promocional d'un centre comercial situat a la mateixa localitat dels fets, batejat amb el nom d'Starcourt Mall, tot plegat amb un aire d'anys 80 que recordava els anuncis d'aquella època.Ara ja sabem, doncs, quant de temps haurem d'esperar per conèixer les aventures del grup de nois i noies que han tornat a fer-nos endinsar en algunes de les pors més amagades que pot amagar l'inframón i tot el que el rodeja.