Així funciona «Best nine», l'aplicació per saber quines són les teves nou millors fotografies a Instagram

La pàgina web "best nine"

Si tens Instagram i vols saber quines de les fotografies que has publicat han tingut més èxit, best nine és l'aplicació que busques . Es tracta d'una pàgina web que, només amb el teu usuari a la popular aplicació, et calcula les teves nou fotografies que més repercussió han tingut a la xarxa (a través dels "m'agrada") i et computa, al final, el nombre de "m'agrades" que han tingut.Un cop insereixes el teu usuari, l'aplicació pot trigar fins a 10 minuts en fer el càlcul, no t'espantis si no surt el resultat a l'instant!