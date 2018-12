L'entranyable i commovedora història d'un pare que volia passar el Nadal amb la seva filla

Va passar a Detroit, Massachusetts, però hauria pogut passar a qualsevol lloc. Hal Vaughan va reservar tots els vols en què treballava la seva filla, hostessa de vol, perquè no passés el Nadal sola. La noia, Pierce Vaughan, és hostessa de Delta Airlines, i va haver de treballar la nit de Nadal i el dia 25, dos dels dies més concorreguts a l'hora de viatjar. El seu pare va pensar que si ella no podia passar el Nadal amb ell, seria ell qui faria el que fos per passar-lo amb ella. I així va ser.



Aquesta història es va fer viral gràcies a un desconegut que va asseure's al costat de Vaughan en un dels vols. Mike Levy, d'Ohio, va quedar tan sorprès i commogut quan va conèixer la història del seu company de vol que la va compartir a Facebook juntament amb algunes fotografies del 24 de desembre. "Quin pare més fantàstic", va escriure Levy.