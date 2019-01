Els canvis sobtats (i radicals) a Instagram que han emprenyat de valent els usuaris

Les xarxes socials van treure fum el dijous al vespre i es van omplir de crítiques contra Instagram. El motiu? Els canvis sobtats, i força radicals, que va aplicar la plataforma en el seu sistema de navegació.I és que de cop molts usuaris van veure com el feed d’Instagram, la pantalla principal, passava a adaptar una navegació horitzontal. És a dir, en comptes de visualitzar els posts fent scroll vertical –movent el dit cap amunt o cap avall- estaven presentats en format "carrussel", el mateix que tenen les stories. Així doncs, si volien veure les publicacions dels seus seguidors, els usuaris les havien d’anar passant una per una tirant cap a l’esquerra, o cap a la dreta.Hores més tard que saltés la polèmica, Adam Mosseri, responsable d’Instagram, va anunciar que els canvis ja s’havien revertit i que tot tornava a ser com sempre. De fet, va explicar que havia estat un error: "Se suposava que era una petita prova, però l’hem estès més del que havíem anticipat". Ara bé, si es tractava d’una prova, ja hi ha usuaris que teoritzen i apunten que, el més probable, és que Instagram tingui pensat implementar aquests canvis en un futur.