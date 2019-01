Un home guanya 800.000 euros de la grossa de Nadal i mor tres dies després

José Luis Rodrigo López havia comprat dos bitllets del número 3.347. Deixar-se alguns calers, any rere any, en la loteria de Nadal -sense massa esperances d'èxit- s'havia ja convertit en una espècie de tradició per aquest comerciant d'Osca de 84 anys. El passat 22 de desembre, però, el seu número va ser premiat amb la grossa i va obtenir 800.000 euros.La seva història s'ha fet viral, però, per un fet totalment diferent i molt més trist. Segons publica El Heraldo , Rodrigo va morir tres dies després de fer-se ric. Va morir sobtadament el dia de Nadal. Feia menys de 24 hores que havia anat a l'administració de loteria per cobrar el premi.