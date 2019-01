Polèmica a «OT» per una decisió d'última hora en el concert de final de gira

Lo siento Manu pero tiene el mismo sentido que llevar a los finalistas de 2017 a cantar sus singles a la gala de Navidad de 2018... Ninguno. Es un concierto para cerrar una edición y meter a otros corta un poco el rollo. Pero bueno, disfrutadlo. pic.twitter.com/RxjPIutZST — Irenex 🦖 (@Irenerr32) 25 de desembre de 2018

Perdona? Quien te crees que eres para hablar así? El concierto tiene más de 40 canciones, y una la cantan los de ot2018. Si tan estafada te sientes, no vengas. Mejor para todos. Feliz navidad. https://t.co/8NP2jJXEL5 — Manu Guix (@ManuGuix) 25 de desembre de 2018

Una fan d’Operación Triunfo ha fet perdre la paciència a Manu Guix. El director musical de l’acadèmia ha explotat contra el comentari d’una jove que ha criticat al programa per la decisió que els concursants de 2018 cantessin la seva cançó, Somos, en l’últim concert de la gira de l’edició 2017.I és que a última hora, la direcció d’OT ha anunciat que els concursants d’aquest any també participarien en el concert de comiat d’aquesta nit al Palau Sant Jordi. La notícia, com era d’esperar, ha generat polèmica a Twitter i tot tipus de comentaris negatius, entre ells el d’una jove que ha qualificat de "merda" la decisió del programa.Manú Guix no s’ha pogut contenir i ha contestat amb un missatge igual de contundent: "Perdona? Quien te crees que eres para hablar así? El concierto tiene más de 40 canciones, y una la cantan los de ot2018. Si tan estafada te sientes, no vengas. Mejor para todos. Feliz navidad".