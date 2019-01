VÍDEO Una mare enxampa el seu fill copiant els deures amb el servei de veu d’Amazon

Els altaveus intel·ligents com Alexa, d'Amazon, que ja han arribat a l'estat espanyol , neixen amb la voluntat de facilitar el dia a dia als usuaris. Una ajuda constant, una font inacabable de continguts que pots consultar en qualsevol moment. De vegades, però, com tot a la vida: feta la llei, feta la trampa. Així queda perfectament exemplificat en un vídeo que s'ha fet viral en les darreres hores.En les imatges que encapçalen aquesta notícia hi apareix un nen petit que està fent els deures. Probablement de matemàtiques. La mare, sense cridar l'atenció, grava per darrere. El petit pregunta a Alexa quin és el resultat de restar cinc i tres. El servei de veu respon dos i li soluciona el dubte. Just en aquell moment intervé la mare.