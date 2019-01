Vermell, taronja o morat? La nova il·lusió òptica que s'està fent viral

En aquesta il·lusió òptica ni una és de color morat, ni l'altra taronja, les dues calaveres que apareixen en la imatge són vermelles (i del mateix to de vermell, a més). El culpable del fet que, per increïble que sembli, i encara sabent-ho, ens sembli impossible que siguin vermelles és l'efecte òptic conegut com l'efecte de Munker-White o la il·lusió de Munker.



L'efecte que agafa el seu nom en honor a H. Munker i a Michael White, que ho van estudiar en els anys 70. L'efecte provoca que el cervell organitzi la informació d'acord amb la luminància percebuda de l'objecte, influint en ella la percepció del color i els colors adjacents.



En el cas de les calaveres, els colors adjacents (les franges grogues i blaves) ens fan percebre el vermell dels cranis de manera diferent. En el crani de la dreta, són les franges grogues les que es troben en primer pla, mentre que en el de l'esquerre són les franges blaves les que ressalten i alteren la percepció del seu color real.