Breu recull d'arguments per desarmar el teu cunyat aquest Nadal

Carlos Carrizosa, al Parlament. Foto: Adrià Costa

No, no en tenen. Així ho ha dit la consellera de Justícia, Ester Capella, que ha convidat fins i tot els dirigents de Ciutadans i el PP (que són els que esgrimeixen més aquest argument) perquè visitin els dirigents polítics independentistes i ho comprovin en primera persona. Les autoritats (els diputats, per exemple), poden visitar quan vulguin els presos, igual que els advocats, i per tant no hi hauria problema si volguessin fer una visita a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Raül Romeva, Quim Forn, Carme Forcadell o Dolors Bassa.Però no només ho diu Capella, que no tenen privilegis. També ho diu, per exemple, Iñaki Rivera Beiras, director de l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, expert en el sistema penitenciari i coneixedor del funcionament de les presons. Ell ho deixa clar: no tenen privilegis. "Dir això és fer escarni i és una vergonya, ho diuen aquells que no van mai a la presó i no tenen ni idea de què és el món penitenciari". I afegeix que els presos socials amb qui ell ha parlat últimament sempre diuen el mateix: que els presos polítics "es comporten com un més i són persones respectuoses".Els privilegis, explica, són d'un altre naturalesa i tenen a veure amb "la posició social i política de fora de la presó". Això fa que unes persones tinguin moltes més visites que d'altres però aquest fet "és independent del sistema penitenciari". "És miserable aquesta acusació perquè demostra no sé si un interès o una ignorància, però en qualsevol cas és molt mal intencionada", afirma Rivera.