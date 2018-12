Un sensesostre retorna una cartera perduda amb 1.000 euros a Amposta

Hi ha valors que es queden curts per descriure l'honradesa i dignitat del gest que aquest cap de setmana ha protagonitzat un sensesostre d'Amposta.



L'home va trobar dissabte una cartera perduda amb 1.000 euros en efectiu i documentació al seu interior. En trobar-la, va lliurar-li a la cambrera d'un local de la ciutat perquè ella l'entregués a la Policia Local d'Amposta i es podés localitzar al seu propietari per poder-li retornar.



La Policia Local d'Amposta ja ha fet entrega de la cartera al seu propietari, un senyor belga resident a Vinaròs. Ara, tant ell com els agents de la Policia Local volen localitzar aquest sensesostre per agrair-li personalment la seva acció honesta i honrada. "Accions com la realitzada per aquest senyor són l'exemple del que hauria de ser l'essència de la nostra societat", subratlla un comunicat de la Policia Local.



El nostre cos està intentant localitzar a aquesta persona ja que el propietari de la cartera, un home de nacionalitat belga i resident a Vinaròs, vol traslladar-li personalment el seu més sincer agraïment.