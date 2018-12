Vols que el teu artista preferit actuï a Catalunya? Gràcies a una web ho pots aconseguir

T'imagines poder triar quins grups actuen a Catalunya el 2019? El web cooncert.com permet intentar demanar que qualsevol artista que et puguis imaginar, pugui venir a tocar en concert. El funcionament és molt simple: els usuaris sol·liciten els concerts que volen i si l'artista que han proposat aconsegueix els vots necessaris, Cooncert el porta.

A hores d'ara, la pàgina ja ha programat més de 300 concerts, entre els quals hi ha artistes com Nil Moliner, Suu, Xavier Rudd, Donavon Frankenreiter o Tash Sultana, per exemple.