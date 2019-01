VÍDEO Rosalía, Ozuna, Bad Bunny, Aitana... les millors cançons del 2018 en una de sola

No queden ni dues setmanes per acabar el 2018 i com cada fi d'any, sorgeixen els recopilatoris, els resums i les llistes de tot el que ha succeït durant els 12 mesos. Youtube és una plataforma on apareixen molts vídeos d'aquest estil, que resumeixen l'any, i en David Rees, un creador de contingut musical, ha creat un mashup del 2018: les cançons més sonades durant tot l'any. Ets capaç de reconèixer totes les que hi surten?Rees publica aquest vídeo a finals de desembre des de fa diversos anys, variant l'acompanyant amb qui canta el mashup. Anys anteriors van participar-hi Paula Pérez, coneguda també per ser amiga d'Aitana Ocaña d'OT, i amb Bely Basarte, una altra cantant que va saltar a la fama amb Youtube i que és molt popular en el públic espanyol.Aquí podeu veure versions anteriors.