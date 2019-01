VÍDEOS Les impactants imatges del tsunami que ha arrasat la costa oest d'Indonèsia

ada sirine tsunami org org pada kocar kacir begini, semoga sirineny doang ya pak buk. #prayforlampung pic.twitter.com/VUFkUT8Aay — Rinuyyy,- (@RiniAlfa) 23 de desembre de 2018

Jumlah korban dan kerusakan akibat tsunami di Selat Sunda per 23/12/2018 pukul 16.00 WIB tercatat 222 orang meninggal dunia, 843 orang luka-luka & 28 orang hilang. Kerusakan fisik: 556 unit rumah rusak, 9 unit hotel rusak berat, 60 warung kuliner rusak, 350 kapal-perahu rusak. pic.twitter.com/7esz00fnD7 — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 23 de desembre de 2018

Hingga 23/12/2018 pukul 07.00 WIB, data sementara dampak tsunami di Selat Sunda: 43 orang meninggal dunia, 584 orang luka-luka dan 2 orang hilang. Kerugian fisik meliputi 430 unit rumah rusak berat, 9 hotel rusak berat, 10 kapal rusak berat dan puluhan rusak. pic.twitter.com/IfKnx29QKA — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 23 de desembre de 2018

Un tsunami generat per l'erupció del volcà Anak Krakatoa ha deixat almenys 168 morts i 745 ferits aquesta matinada a la costa oest d'Indonèsia. El tsunami, provocat gairebé amb tota seguretat per un sisme submarí després de l'erupció del volcà, ha afectat diverses zones de l'estret de la Sonda, que separa les illes de Java i Sumatra.A la zona afectada hi ha nombroses àrees turístiques, com precisament una de les més afectades, la platja de Tanjung Lesung, a la localitat de Pandeglang, on almenys 250 empleats de l'empresa estatal de serveis públics PLN gaudien d'un esdeveniment organitzat per la companyia al costat dels seus famílies en el moment que el tsunami ha impactat contra la costa. Almenys 92 persones han mort en aquesta platja, entre elles set assistents a l'esdeveniment, segons un portaveu de l'empresa, que xifra en 89 el nombre d'assistents no localitzats.Altres 35 morts han estat confirmats a Lampung Sud. Encara no hi ha una estimació general pel que fa al nombre de desapareguts.Usuaris locals a les xarxes han divulgat altres no menys impactants vídeos de ciutadans fugint del tsunami en les zones afectades.Les primeres informacions sobre danys materials detallen almenys 430 habitatges gairebé destruïdes, nou hotels "molt danyats" i desenes d'embarcacions afectades, d'acord amb el portaveu de l'Agència Nacional per a la Gestió de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho. Les autoritats han advertit als residents i als turistes que es troben a les zones de costa al llarg de l'estret que es mantinguin lluny de les platges, ja que l'alerta per tsunami i fort onatge es mantindrà activa fins al 25 de desembre."Aquells que han estat evacuats, si us plau, no tornin encara", ha fet saber Rahmat Triyono, integrant de l'Agència de Meteorologia, Climatologia i Geofísica (BMKG). Mentrestant, el president del país, Joko Widodo, ha ordenat a "totes les agències governamentals rellevants que prenguin mesures de resposta d'emergència immediatament, trobin víctimes i atenguin els ferits".Aquesta tragèdia és l'última que sacseja el país en un any carregat d'infortunis. A l'agost, múltiples terratrèmols van deixar més de 500 morts a l'illa turística de Lombok. A l'octubre, un sisme i un posterior tsunami van causar més de 1.200 morts a l'illa de Cèlebes.A aquestes tragèdies se sumen la d'aquest dissabte, provocada pel volcà conegut com "el fill del Krakatoa". La violentíssima erupció del seu predecessor el 1883 va generar una sèrie de tsunamis que van acabar amb les vides de més de 36.000 persones. Aquest nou volcà va emergir de la destrucció el 1927, i ha estat creixent des d'aleshores.