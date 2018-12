VÍDEO L'heroic rescat d'un gos a un gat que s'estava ofegant que ha enamorat la xarxa

Un perro arriesgándose para rescatar a un gato atrapado en el agua es lo mejor que verás hoy pic.twitter.com/YomQpqSN05 — Imágenes Históricas (@HistoriaEnFotos) 21 de desembre de 2018

Más humano el perro, que el perro humano que está grabando... 👎🏼 — Fernando Benítez (@ferbenitezmex) 21 de desembre de 2018

L'heroic rescat d'un gos a un gat que s'estava a punt d'ofegar ha enamorat a la xarxa. Tal com es pot veure en el vídeo, el ca es tira a l'aigua en veure que el felí està només agafat d'un fil i no pot sortir de l'aigua. El gos fa que el gat s'enfili sobre seu i així l'ajuda a sortir. Després, ell té dificultats per sortir però ho acaba aconseguint.Segons molts usuaris, l'animal ha donat una lliçó i alhora ha trencat el mite sobre les males relacions entre els dos mamífers. La xarxa també ha criticat que no fos l'humà (que grava) que hagi salvat el gat.