És possible celebrar el Nadal sense engreixar-se? És molt difícil. Durant aquestes festes, ens passem hores asseguts en llargs àpats de la nit de Nadal, Nadal, Sant Esteve o la revetlla de Cap d'any. Mengem més del compte, aliments poc saludables i a deshora.Dates estadístiques apunten que ens engreixem gairebé 2 quilos de mitjana cada Nadal. Així ho explica a Europa Press José Manuel García Almeida, cap del servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Quirónsalud de Málaga. El doctor proposa 5 pautes per engreixar-te el menys possible.