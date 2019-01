Quina cançó i quina pel·lícula eren les que més triomfaven quan vas néixer? Descobreix-ho!

Cada any, les llistes d'èxits musicals i de taquilla al cinema són dates molt buscades, recordades i memoritzades per tothom, sobretot per anar col·leccionant un recopilatori de tot el que ha anat passant durant l'any.Però, t'has preguntat mai quines van ser les pel·lícules que triomfaven quan vas néixer? I les cançons que eren les números 1 a les llistes d'èxit quan només tenies dies de vida? Gràcies al famós mitjà cultural nord-americà Billboard, que van crear una pàgina web especialitzada en això , ara ho pots saber.Quina creus que era la cançó que ho petava a les llistes el dia que vas néixer? En aquest enllaç ho pots comprovar. Pel que fa a les pel·lícules, podràs conèixer quins eren els èxits rotunds de taquilla i veure'n el tràiler en aquest enllaç.