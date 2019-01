Shakira ha compartit un tendre moment a Instagram amb el seu pare. La cantant colombiana ha volgut celebrar l'aniversari del seu pare, que en té 87, interpretant una cançó amb ell.Els dos canten Domino, una peça molt famosa durant la dècada dels 50, que ha estat versionada per molts artistes arreu del món, com per exemple Tony Martin, Bring Cosby, Andre Claveau, Doris Day o Andy Williams.Shakira acompanya el vídeo amb un carinyós "qué lindo mi papito!".