VÍDEO El «Bona Nit» dels Pets es converteix en una nadala en suport als presos polítics

"Com cada nit us diem 'bona nit'; no us rendiu mai perquè som aquí. La gent està forta, tossudament alçada, no defallim i us desitgem molt bona nit". Aquesta és la tornada de la nadala que l'activista Joan BonaNit, amb l'ajuda d'uns quants companys, ha dedicat als presos polítics. Es tracta d'una versió de la mítica Bona Nit, dels Pets, que aquest mateix divendres s'ha penjat a la plataforma Youtube perquè tothom se'n pugui aprendre la lletra."Feia dies que ens rondava pel cap fer alguns cosa especial al pla de Lledoners el dia de Nadal, i d'aquesta idea n'ha nascut aquesta bonica cançó", diuen els creadors de la peça, que en el vído la canta Sílvia Montells, acompanyada de Joan Antonell, vocalista i guitarra de la banda de Santa Maria d'Oló S'Temple bar.La voluntat dels impulsors de la iniciativa és corejar la peça al pla de Lledoners, el dia 25 de desembre a les vuit del vespre, just abans del parlament diari de Joan BonaNit. "Ens agradaria que tots fóssim allà per cantar-la ben fort als nostres presos polítics", conclouen.