VÍDEO El delirant escenari que planteja Vidal-Quadras el 21-D

L'expresident del PP Aleix Vidal-Quadras ha explicat a Intereconomia el que ell creu que passarà el 21-D. Ha plantejat un escenari bèl·lic protagonitzat pels CDR, l'ANC i Òmnium. Diu que hi ha un exèrcit, comandos i tropes d'assalt -les Banderes Negres- per aconseguir els seus objectius.Parlament ocupat, Generalitat ocupada i un centre de Barcelona en flames són algunes de les excentricitats que ha deixat anar un dels fundadors de Vox.Tot plegat, per aconseguir el gran objectiu: impedir que es faci el consell de ministres previst a la Llotja de Mar. Això anirà a càrrec d'un "comando especial" que entrarà a l'edifici vestits amb xandall fosc, sabates còmodes i passamuntanyes.