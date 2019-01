«The Washington Post» recomana un cava per a aquest Nadal

Bohigas. El prestigiós crític de cuina i de vins, i també bloguer nord-americà Dave McIntyre, que publica una columna cada dimecres al diari local de referència als Estats Units, ha publicat un article al The Washington Post, amb el títol: 5 bottles of bubbly, all $20 or less, that promise to add holiday sparkle (5 ampolles d’escumosos per 20 dòlars o menys que aportaran brillantor nadalenc). Recomana, d'entre aquesta selecció dels cinc millors caves o xampanys del món per a aquestes festes, un cava català:Bohigas.

Publicat el 7 de desembre, l'article de Dave McIntyre fa aquesta selecció de caves o xampanys per a 20 dòlars o menys, i trobem el cava Bohigas Brut Reserva en segona posició, per darrera del Salasar Crémant de França.McIntyre diu del cava Bohigas Brut Reserva que "és un meravellós cava, amb sabors de fruites gustoses i un toc de terra calcària" i destaca que pot adquirir-se en format d'ampolla d'1.5 litres (format Magnum). A més, The Washington postpuntua el cava Bohigas amb dues estrelles i mitja, a tocar de la qualificació d’ “excepcional” (que atorguen les tres estrelles).Aquesta distinció arriba quan fa poc més de dos mesos el diari Wall Street Journal també parlava de Bohigas en un reportatge sobre el cava titulat Can Spanish Sparkling Compete With Champagne? (Pot competir el cava espanyol amb el xampany?, 21/09/2018).En aquest cas, el rotatiu nord-americà explica la història del cava i les seves propietats, i menciona algunes marques, entre les quals, Bohigas –i el seu cava Brut Reserva–, amb una "remarcada qualitat, tenint en compte el seu preu".Aquesta no és la primera vegada que la premsa internacional reconeix la qualitat dels productes de Caves Bohigas. L'any 2014, The Whashington Post ja va recomanar el cava de Bohigas en un reportatge sobre la figura dels sommeliers als Estats Units, que qualificava el cava Bohigas Brut Reserva d’“excel·lent”, o el mateix Wall Street Journal, el juny del 2016, també va seleccionar el cava Bohigas com un dels millors vins i caves del món per a la celebració d’un casament (“The best wedding wines”, 06/06/2016).Altres diaris de renom, com el The New York Times també han parlat alguna vegada de Bohigas. El maig del 2014, aquest rotatiu va seleccionar el cava Bohigas Brut Nature com un dels 20 millors vins i caves del món per a la temporada d’estiu per menys de 20 dòlars (Summer’s Winners: 20 Wines por $20, 19/05/2014).