El resum de l'any, amb les paraules més buscades de Google

Arriba l'època dels resums de l'any i n'hi ha de molts tipus. Un d'ells, ja habitual des de fa temps, és el de les cerques a Google. El cercador difon a finals d'any les paraules més buscades. En aquest cas, a l'estat espanyol, el que més ha buscat la gent és el Mundial de futbol, Rosalía, com fer la declaració de la renda i Eurovisión.Una de les cerques també és "cachopo", un popular menjar asturià. La cerca, però, té relació amb el cas d'un home anomenat "el rei del cachopo" que va assassinar la seva dona. César Román va ser detingut a Saragossa el novembre mentre treballava amb un nom fals en un restaurant de la capital aragonesa.Aquestes llistes que elabora Google es basen en els termes de cerca que han generat un major repunt en comparació amb l'any anterior. Les podeu consultar aquí tant per països com a nivell internacional.