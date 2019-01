FOTOS «El Jueves» explica què és el Reial Madrid als «no-madridistes»

Todo lo que siempre quisiste saber sobre el Real Madrid y el periodismo deportivo jamás se atrevió a contar está en este minicómic: El Real Madrid explicado a los no merengues.

Por @YedaiJamao https://t.co/mN2wQ5JD1Z — El Jueves (@eljueves) 13 de desembre de 2018

Les passions són inexplicables, i per aquest motiu, per molta raó que se li vulgui posar, costa de transmetre-les. Aquesta és la situació que es viu en l'esport, i concretament en els equips, on els seus seguidors senten unes sensacions que, si no es comparteixen, són complicades d'entendre des de fora.Ara, la revista satírica El Jueves ha radiografiat què vol dir ser del Reial Madrid, i ho ha fet, com no podia ser d'una altra manera, en to irònic i a través d'una sèrie de vinyetes que podeu veure a través d'aquest enllaç La publicació s'en riu de l'habilitat que assegura que tenen els seguidors del Reial Madrid per animar poc i xiular i protestar amb massa facilitat, i ridiculitza el fet que el president blanc, Florentino Pérez, inverteixi 500 milions d'euros per reformar l'estadi Santiago Bernabéu perquè tingui forma de vagina.La relació entre Pérez i Cristiano Ronaldo tampoc se n'escapa de la ridiculització, així com la comparativa entre els seguidors del Barça i del Reial Madrid. De fet, la diferència de títols de la Champions League entre els dos clubs és un dels punts abordats, amb un avís: sense Ronaldo, pot ser que aquesta copa trigui en tornar a la vitrina del Bernabéu.