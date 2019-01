VÍDEO Un cotxe fúnebre s'atura en escoltar sorolls del taüt

Revuelo en Mercedes. Un cortejo funebre que traslada el feretro de una mujer hacia el cementerio está frenado porque dicen que el ataud se movio! Inspeccionan el “cadaver” pic.twitter.com/Jx3c8LLQaP — German Monaco (@GermanMonaco) 13 de desembre de 2018

Mercedes: luego del revuelo causado por el supuesto movimiento del ataud en el que transportaban a una mujer fallecida ayer, y tras ir al hospital para hacer los tramites de rigor, constataron que efectivamente estaba muerta (increible escribir esto, pero es real) pic.twitter.com/jMwtqVwHtx — German Monaco (@GermanMonaco) 13 de desembre de 2018

La localitat argentina de Mercedes va viure una situació d'allò més surrealista, un cotxe que transportava un taüt es va aturar perquè el conductor assegurava haver escoltat sorolls procedents del fèretre. Així ho explica el periodista local, German Monaco, en una piulada, publicada el passat dijous.En una segona piulada, el periodista assegura que la dona, morta el dia anterior, que està dins el taüt, s'ha dut a l'hospital per confirmar la mort. L'enrenou originat per aquest fet va provocar que l'empresa que va oferir el servei fes un comunicat públic per esclarir els fets.En el text, la companyia, Silva Servicios SRL, confirma la història, el vehicle es va aturar a l'Hospital Blas L Dubarry per "constatar la mort" del cadàver que duia. Tot plegat, acaba disculpant-se pel "lamentable moment" que va passar la família.