VÍDEO La sorprenent reacció d'Amaia en caure-li el micròfon quan està cantant

La guanyadora d'Operación Triunfo 2017, Amaia Romero, s'ha caracteritzat per ser una noia espontània i ha deixat moments simpàtics per a la hemeroteca molt recordats, tant dins com fora de l'acadèmia. De fet, especialment fora del concurs televisiu.L'últim va ser el passat dimarts, en el marc del lliurament dels III Premis Navarra Televisió. La cantant, que també estava tocant el piano, començava a interpretar el tema Miedo. S'estava acomodant el micròfon i se li mou. Deixa de cantar i diu: "Joder! Espera. Perdó. Torno a començar". I el pública va reaccionar aplaudint.