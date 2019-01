El sorprenent motiu pel qual un avió va haver de fer mitja volta en ple vol

Un avió de la companyia aèria de low cost, Southwest Airlines, va haver de tornar enrere, després que el capità fos informat, en ple vol, que algú s'havia oblidat de lliurar un cor per a un transplantament. El trajecte era des de Seattle a Dallas i tres hores després tornava a estar a destí.Tot i així, en la informació que detalla The Seattle Times , es desconeix si la vida d'algú corria perill o depenia d'aquest òrgan. Es tractava d'un enviament d'una empresa especialitzada en aquest tipus d'enviaments, encara que no es descobreix el nom.Però la història, encara fa un gir més, quan hospitals de la zona de Seattle van desmentir que esperessin un cor. A més, portaveus d'organitzacions d'adquisicions d'òrgans de Washington i Califòrnia van negar que utilitzessin avions comercials per transports òrgans.Els passetgers del vol, finalment, i després de cinc hores, van poder tornar a fer camí cap a Dallas. L'avió va tornar a enlairar-se amb destí a la ciutat californiana.