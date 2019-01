VÍDEO L'al·lucinant aparició d'un nen en una entrevista a la BBC que ha deixat atònit a tothom

Un efecte visual o una aparició celestial? Això és el que s'han preguntat molts dels espectadors que veien la BBC, durant la moció de confiança a la primera ministra del Regne Unit, Theresa May. Durant una entrevista a una dona sobre el lideratge de May, al seu darrere apareix, de cop, un nen caminant.



L'infant surt agafant de la mà algú, quan instants abans hi havia un adult passejant. Tot plegat, ha despertat tota mena de suposicions i comentaris a les xarxes socials, la majoria amb un to molt humorístic.