Miki se sincera i explica com va viure la polèmica per la seva cançó en català a «OT»

Miki Nuñez ha estat l'últim concursant a abandonar l'acadèmia abans de la gala final, que es farà la setmana vinent. El cantant català ha assegurat que està molt satisfet i que arribar fins a la semifinal "ha estat un èxit". Ho ha dit a la roda de premsa que ha ofert aquest matí a través d'Skype. Miki ha explicat que aquesta passada nit no ha dormit "ni un minut".Durant el seu pas pel concurs Miki considera que "sempre he estat 100% igual amb càmeres i sense elles. En tot moment he estat jo, com sóc a la meva vida". De fet, segons amics pròxims al concursant a qui ha tingut accés, asseguren que "sempre s'ha mostrat tal com és ell, natural, familiar, divertit, transparent".El de Terrassa també ha estat protagonista perquè ha estat el primer a cantar una cançó en català de la història del concurs, fet que va aixecar polèmica a les xarxes socials. Ho va fer a la gala número 9 amb el tema Una lluna a l'aigua de Txarango, amb la qual també es va guanyar el lloc de favorit. "Vivim en un Estat on hi ha moltes llengües, per què no cantar en català?", ha expressat Miki qui ha afegit que "estic súper orgullós d'haver-ho fet", malgrat insults i crítiques que va rebre a la xarxa.A diferència de la resta de concursants expulsats, la proximitat entre l'acadèmia, situada al Parc Audiovisual de Catalunya (a Terrassa) i casa seva, també en aquesta ciutat del Vallès Occidental, li ha permès anar a dormir a casa amb els seus. Precisament, viure tan a prop de l'acadèmia l'ha fet tenir sentiments d'enyorança. "Era una mica estrany saber que estava tan a prop però alhora tan lluny", ha expressat.

Per ell l'acadèmia d'OT ha estat "com un màster en música, emoció i companyerisme". També ha remarcat que n'ha sortit el mateix Miki que va entrar però amb molts més coneixements i vivències que es veuran reflectides en la música.Miki ha estat l'únic concursant de l'edició que ha sigut dues vegades favorit . "Estic molt content i vull donar les gràcies a tota la gent que m'ha votat". Diu que encara no ha entrat a les xarxes socials però que "està preparat per qualsevol cosa", en relació a persones que mostraran la seva admiració cap a ell però també les que el rebutjaran. Va ser un dels 16 escollits per entrar a l'acadèmia amb la cançó de Prefiero i des d'aleshores han estat diversos els gèneres musicals que ha cantat. Tant el jurat com ell mateix es troba còmode amb la música festiva però ha manifestat que també li agradaria fer coses més íntimes. Miki diu que ha compost "mitges cançons" dins de l'acadèmia i que té ganes d'envoltar-se de persones perquè surti alguna cosa "preciosa".